В забавной панамке и комбинезоне: Кэти Перри в ярком образе посетила мероприятие

Американская певица Кэти Перри посетила 21 июля благотворительное мероприятие Baby2Baby в Бойл-Хайтс, Лос-Анджелес.

В рамках этого мероприятия был устроен аукцион детских подарков благодаря которому знаменитости помогли собирать для малообеспеченных семей все необходимое, чтобы их дети смогли пойти в этом году в школу. В частности это были школьные принадлежности, предметы гигиены и безопасности, продукты, подгузники, спортивное снаряжение и многое другое.

Для такого активного дня Кэти выбрала розовый свободный комбинезон на пуговицах, который дополнила вязаной панамкой, белыми кедами и подвеской на шее, одной из которых была надпись ее дочери Дейзи Дав.

Кэти Перри / Getty Images

Напомним, что недавно Кэти Перри и ее возлюбленный Орландо Блум приехали в Париж и посетили ужин, посвященный открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum. Пару сфотографировали репортеры во время этого мероприятия.

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

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