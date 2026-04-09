В замшевом бомбере и с сумкой Chanel: Даша Астафьева на премьере украинского фильма "На драйве"

Даша Астафьева

Даша Астафьева посетила премьеру украинского экшена об автогонках «На драйве», которая состоялась во Дворце «Украина» в Киеве.

Певица появилась на кино-событии в стильном образе. На ней был замшевый бежевый бомбер с подплечниками, черная водолазка с высокой горловиной и черные брюки, которые она скомбинировала с черной обувью на грубой подошве.

Аутфит Даша дополнила большой черной стеганой сумкой от Chanel с ручками-цепочками.

У звезды была укладка с кудрями, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр. На лицо певица надела оптические круглые очки в черной оправе, украсила уши лаконичными серьгами, а руки — золотыми кольцами.

О фильме:

В центре сюжета — компания друзей, которые находят брошенные автомобили и превращают подземный паркинг в арену нелегальных гонок. То, что начинается как развлечение, быстро становится историей о свободе, конкуренции и цене решений. Фильм снят в реальных локациях Харькова, с живыми автомобильными сценами и работой профессиональных каскадеров.

Режиссером ленты выступил Артем Литвиненко, а продюсером — Алена Тимошенко. В главных ролях — Эдуард Поляков, Иван Довженко, Иоланта Богдюн, а также новое поколение украинских актеров. В фильме звучат треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE и других украинских артистов. Музыка усиливает ритм и эмоцию истории, формируя атмосферу современного города и поколения.

После старта проката команда фильма продолжает всеукраинский драйв-тур — с показами и встречами со зрителями в разных городах.

С сегодняшнего дня, 9 апреля, фильм в национальном прокате.