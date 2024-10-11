В замшевом костюме с бахромой и шляпе: Эшли Робертс в ковбойском образе вышла с работы

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls продемонстрировала лук самого актуального тренда осени – в стиле вестерн.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Блондинка продемонстрировала интересный образ в стиле cowboy core. На ней был черный кроп-топ и бежевый замшевый костюм, состоявший из короткой юбки с молнией и укороченного жакета со стразами и бахромой.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Лук Робертс дополнила черной шляпой, солнцезащитными очками и черными кожаными сапогами. В руке она несла черную сумочку из крокодиловой кожи.

Эшли сделала прическу с локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и черный маникюр.

Напомним, Эшли Робертс на церемонию вручения премии Virgin Atlantic Attitude Awards надела латексное платье за 31 тысячу гривен.

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