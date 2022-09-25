В замшевом плаще с рубином на шее: эффектный образ Наоми Кэмпбелл в Милане

На неделе моды в Милане были замечены многие звезды первой величины. Актриса Джессика Честейн сверкнула грудью в стильном образе от Gucci, а Ким Кардашьян продемонстрировала еще один косплей Мэрилин Монро на этот раз в белом плюшевом мини от Dolce & Gabbana.

А легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл пришла вчера, 24 сентября, на показ Salvatore Ferragamo в роскошном образе, состоящем из длинного плаща из тончайшей замши цвета молочного шоколада и белого длинного платья.

Наряд модель дополнила черными шпильками, большими солнцезащитными очками и элегантной сумкой. На указательном пальце Наоми сверкало бриллиантовое кольцо а на шее подвеска с большим рубином на короткой тонкой цепочке.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

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