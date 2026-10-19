В замшевом платье коньячного оттенка и с двумя ремнями: Селин Дион продолжает свой фэшн-марафон в Париже

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион продолжает свой модный марафон в Париже. Папарацци снова подловили артистку, когда она выходила из отеля во французской столице.

На этот раз Селин была одета в эффектное замшевое платье цвета коньяка длиной до колен, которое имело приталенный силуэт, длинные рукава, клапаны на карманах и оригинальный асимметричный крой. Верхнюю часть наряда украшала широкая накидка, закрывавшая плечи и переходящая в длинный покров ткани, спускавшийся сбоку почти до пола.

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Селин Дион / © Getty Images

Особое внимание привлекала талия артистки, подчеркнутая сразу двумя темно-коричневыми кожаными ремнями с массивными серебристыми пряжками. На ней были остроносые лакированные туфли насыщенного бордового оттенка с тонкими ремешками и высокими каблуками.

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Лук певица дополнила большими солнцезащитными очками в черепаховой оправе, элегантными серебряными серьгами и кольцом. Селин собрала волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественных оттенках.

Напомним, Селин Дион в эффектном кожаном наряде была запечатлена в Париже.

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