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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В замшевом платье коньячного оттенка и с двумя ремнями: Селин Дион продолжает свой фэшн-марафон в Париже

58-летняя канадская певица в очередной раз продемонстрировала свою любовь к необычным дизайнерским вещам.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Селин Дион

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион продолжает свой модный марафон в Париже. Папарацци снова подловили артистку, когда она выходила из отеля во французской столице.

На этот раз Селин была одета в эффектное замшевое платье цвета коньяка длиной до колен, которое имело приталенный силуэт, длинные рукава, клапаны на карманах и оригинальный асимметричный крой. Верхнюю часть наряда украшала широкая накидка, закрывавшая плечи и переходящая в длинный покров ткани, спускавшийся сбоку почти до пола.

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион / © Getty Images

Особое внимание привлекала талия артистки, подчеркнутая сразу двумя темно-коричневыми кожаными ремнями с массивными серебристыми пряжками. На ней были остроносые лакированные туфли насыщенного бордового оттенка с тонкими ремешками и высокими каблуками.

Лук певица дополнила большими солнцезащитными очками в черепаховой оправе, элегантными серебряными серьгами и кольцом. Селин собрала волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественных оттенках.

Напомним, Селин Дион в эффектном кожаном наряде была запечатлена в Париже.

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