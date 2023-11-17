В замшевом платье с крестами: Ким Кардашьян блистала на вечеринке мужского глянца

Ким Кардашьян посетила вечеринку GQ "Мужчина года" в баре Marmont в Лос-Анджелесе.

43-летняя звезда реалити и бизнесвумен вышла на дорожку в пикантном замшевом платье Chrome Hearts с аппликацией в виде крестов. У Ким были светлые волосы и темный маникюр, она сделала дымчатый макияж глаз и нанесла на губы глянцевый нюдовый блеск.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Платье отлично подчеркивало формы Кардашьян, а она уверенно крутилась перед камерами собравшихся фотографов, чтобы те могли запечатлеть ее с разных ракурсов.

Ким Кардашьян стала "Человеком года" по версии журнала GQ, о чем ранее рассказывала в своем Instagram. Это произошло после запуска мужской одежды Skims.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Для обложки звезда позировала в андрогинном костюме и галстуке, а в Instagram написала под снимками: "Привет! Я человек года по версии журнала GQ!"

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы уже видели Ким в черном кожаном платье от бренда Chrome Hearts с аппликациями в виде крестов, когда звезда приезжала на церемонию CFDA Fashion Awards.

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