В замшевом тренче и юбке: Эшли Робертс продемонстрировала стильный вариант осеннего образа для дождливой погоды
44-летняя радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls на собственном примере показала, что даже в дождливую погоду можно выглядеть стильно и элегантно.
Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios. Знаменитость выбрала для дождливой погоды монохромный осенний лук, который выглядел стильно и элегантно одновременно.
На ней был замшевый ансамбль в теплых карамельно-рыжих оттенках, который состоял из тренча с поясом, юбки макси из такой же ткани и водолазки в тон.
Аутфит Робертс дополнила кожаными туфлями-лодочками карамельного цвета и небольшой белой сумочкой. Она сделала прическу с выпущенными спереди прядями и собранным небольшим пучком сзади вверху, а также макияж с бежевой помадой. На лице у радиоведущей были очки в леопардовой оправе.
