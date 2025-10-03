В замшевом тренче и юбке: Эшли Робертс продемонстрировала стильный вариант осеннего образа для дождливой погоды

Эшли Робертс / © Getty Images

Реклама

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios. Знаменитость выбрала для дождливой погоды монохромный осенний лук, который выглядел стильно и элегантно одновременно.

На ней был замшевый ансамбль в теплых карамельно-рыжих оттенках, который состоял из тренча с поясом, юбки макси из такой же ткани и водолазки в тон.

Эшли Робертс / © Getty Images

Аутфит Робертс дополнила кожаными туфлями-лодочками карамельного цвета и небольшой белой сумочкой. Она сделала прическу с выпущенными спереди прядями и собранным небольшим пучком сзади вверху, а также макияж с бежевой помадой. На лице у радиоведущей были очки в леопардовой оправе.

Реклама

Напомним, Эшли Робертс в прозрачном красном платье с 3D-цветами пришла на вечеринку.