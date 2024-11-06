В замшевом жилете и кожаных мини-шортах: американская модель блеснула соблазнительным бюстом

В объективы папарацци в Западном Голливуде попала американская модель Брукс Нейдер. Она шла на вечеринку.

Блондинка появилась там в пикантном луке. На Брукс был коричневый замшевый жилет с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Верх она сочетала с кожаными мини-шортами со светло-коричневым поясом.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила черными босоножками. У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс и белый маникюр. Шею Брукс украсила черным чокером и серебряной цепочкой с крестиком.

Напомним, ранее Брукс Нейдер мы видели в более откровенном аутфите. Она прошлась по городу в черном латексном мини-платье, которое хорошо обтягивало ее стройную фигуру.

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