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- Шоу-бизнес
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В замшевой юбке и лакированных сапогах: папарацци подловили Селену Гомес с мужем в Венеции
Певица появилась на железнодорожной станции Санта-Лючия в стильном монохромном наряде в шоколадных тонах.
Папарацци подловили Селену Гомес вместе с ее мужем — музыкальным продюсером Бенни Бланко — в Венеции. Супруги держались за руки, когда выходили из «Восточного экспресса» после прибытия на железнодорожный вокзал Санта-Лючия.
Для поездки певица выбрала монохромный наряд насыщенного коричневого оттенка. На ней был облегающий топ без рукавов с высокой горловиной и замшевая юбка-миди, украшенная накладными карманами спереди и золотистыми декоративными пряжками.
Гомес дополнила наряд сапогами из лакированной кожи коньячного цвета на каблуках.
Селена дополнила аутфит солнцезащитными очками-авиаторами и лаконичными серьгами. Волосы она собрала в гладкий низкий пучок, в макияже сделала ставку на естественные оттенки и завершила образ нюдовым маникюром.
Бенни Бланко был одет в голубой костюм, рубашку в тон и коричневые лоферы.
Напомним, Селену Гомес в клетчатом пальто и твидовой мини-юбке подловили на съемочной площадке в Лондоне.