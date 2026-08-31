В замшевой юбке и лакированных сапогах: папарацци подловили Селену Гомес с мужем в Венеции

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Getty Images

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Папарацци подловили Селену Гомес вместе с ее мужем — музыкальным продюсером Бенни Бланко — в Венеции. Супруги держались за руки, когда выходили из «Восточного экспресса» после прибытия на железнодорожный вокзал Санта-Лючия.

Для поездки певица выбрала монохромный наряд насыщенного коричневого оттенка. На ней был облегающий топ без рукавов с высокой горловиной и замшевая юбка-миди, украшенная накладными карманами спереди и золотистыми декоративными пряжками.

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Селена Гомес и Бенни Бланко / © Getty Images

Гомес дополнила наряд сапогами из лакированной кожи коньячного цвета на каблуках.

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Селена дополнила аутфит солнцезащитными очками-авиаторами и лаконичными серьгами. Волосы она собрала в гладкий низкий пучок, в макияже сделала ставку на естественные оттенки и завершила образ нюдовым маникюром.

Бенни Бланко был одет в голубой костюм, рубашку в тон и коричневые лоферы.

Напомним, Селену Гомес в клетчатом пальто и твидовой мини-юбке подловили на съемочной площадке в Лондоне.

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