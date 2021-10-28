В зеленом балахоне и на каблуках: Анджела Джоли и ее дети сходили на афтепати

В зеленом балахоне и на каблуках: Анджела Джоли и ее дети сходили на афтепати

Дня нового мероприятия Анджелина выбрала новый наряд.

Голливудскую суперзвезду Анджелину Джоли заметили в Лондоне, когда она и ее дети направлялись на афтепати фильма "Вечные", проходившее в Maison Estelle. Актриса была одета в платье-балахон насыщенного зеленого цвета, которое сочетала с лаконичными туфлями-лодочками бежевого оттенка. Из украшений она выбрала только золотые сережки и кольцо на пальце.

Попали в кадр и дочери Анджелины. Например, 15-летняя Шайло переоделась, отдав предпочтение шортам, футболке, рубашке с принтом и кедам Converse. На красной дорожке девочка была одета в платье Dior, которое перешила под себя.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Также в объективы папарацци попала и 16-летняя Захара. Она осталась в своем желтом платье от Valentino, в котором появлялась ранее перед камерами.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

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