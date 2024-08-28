В зеленом балахоне от Balenciaga: 71-летняя Изабель Юппер блистала на Венецианском кинофестивале

Актриса возглавила жюри кинофестиваля в этом году.

Французская актриса Изабель Юппер, которой в этом году исполнился 71 год, посетила Венецианский кинофестиваль на острове Лидо. В этом году она является председателем жюри конкурса.

На фотоколл в первый день мероприятия, до того как состоялось официальное открытие с красной дорожкой и звездными гостями, она вышла в зеленом оригинальном наряде от Модного дома Balenciaga. Ее наряд был представлен брендом в круизной коллекции 2025.

Образ представлял из себя костюм изумрудного цвета, у которого был довольно сложный дизайн. Он включал блузу, юбку с ассиметричным подолом, а также накидку.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Образ Изабель дополнила черными сапогами на каблуках, солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами в виде гвоздей - это один из самых известных дизайнов бренда Cartier.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Напомним, что наряд от Balenciaga французская актриса надела на самое гламурное событие Нью-Йорка, которое проводилось весной - благотворительный костюмированный бала Met Gala. На ней было нежное особенное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs основаного ее семьей.

Также отметим, что в этом году в Венеции покажут и украинский документальный фильм "Песни медленно горящей земли" режиссера Ольги Журбы в программе Non-Fiction.

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