В зеленом чепце и комбинезоне: Cardi B в странном образе появилась на улицах Парижа

В зеленом чепце и комбинезоне: Cardi B в странном образе появилась на улицах Парижа

Американская рэп-исполнительница произвела фурор своим зеленым луком во Франции.

Cardi B всего месяц назад во второй раз стала мамой, а уже активно ведет свою светскую жизнь. Она прибыла в Париж на Неделю моды. Артистка сразу же попала в объективы папарацци на улицах города. Звезда привлекла к себе внимание достаточно странным образом.

Cardi B была вся в зеленом. На голове у нее был чепец с рюшами, который она скомбинировала с комбинезоном с перчатками и брюками с драпировкой, которые были надеты сверху обуви.

Cardi B / Getty Images

Из-под головного убора выглядывали черные пряди, уложены волной. На лице у нее были очки в стиле нулевых в зеленой оправе. Губы Cardi B были накрашены темно-бежевым оттенком.

Cardi B / Getty Images

Рэп-исполнительнице не хватало только балаклавы-маски на голове вместе чепца и так она могла бы свободно конкурировать с эпатажным аутфитом Ким Кардашьян на Met Gala.

Ким Кардашьян / Associated Press

Ким Кардашьян / Associated Press

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