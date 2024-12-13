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В зеленом костюме и с бокалом вина: Кейт Хадсон показала, как наряжала елку

В зеленом костюме и с бокалом вина: Кейт Хадсон показала, как наряжала елку

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В соцсетях звезды показывают свои наряженные рождественские деревья.

45-летняя американская актриса, дочь Голди Хоун, прославившаяся своими ролями в популярных ромкомах, - Кейт Хадсон – тоже готовится к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. В своем Instagram она показала, как наряжала елку.

© Instagram Кейт Хадсон
Фото: Instagram Кейт Хадсон

"Начиналось как семейная традиция, закончилось как индивидуальная миссия… с вином", - шутливо подписала снимки актриса.

© Instagram Кейт Хадсон
Фото: Instagram Кейт Хадсон

На них она позирует в зеленом вязаном костюме, состоящем из кофты с бахромой и длинной юбки.

© Instagram Кейт Хадсон
Фото: Instagram Кейт Хадсон

На некоторых фото Кейт запечатлена с бокалом вина в руках.

© Instagram Кейт Хадсон
Фото: Instagram Кейт Хадсон

Отметим, сейчас Хадсон занялась своей музыкальной карьерой и даже недавно выпустила свой первый альбом под названием Glorious, в который вошло 12 композиций.

Ранее, напомним, Кейт Хадсон пришла на вечеринку в честь 40-летия Fashion Group International Night of Stars, которая прошла в отеле Plaza Hotel в Нью-Йорке. Актриса, помимо того что была гостьей мероприятия, также вышла на сцену с речью и вручила награду. Перед фотографами звезда позировала в лаконичном длинном черном платье. 

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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