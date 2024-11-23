В зеленом костюме и ярких ярких ботильонах: "Мисс Вселенная-2024" зажгла Эмпайр-стейт-билдинг

17 ноября в Мехико прошел финал "Мисс Вселенная-2024". Победительницей 73-го международного конкурса стала 21-летняя представительница Дании - Виктория Кьер Тейлвиг.

После своей победы в Мексике она отправилась в США, где посетила Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы зажечь на нем огни. 21-летняя красавица надела по такому случаю наряд зеленого цвета от Víctor López, который включал: мини-юбку, топ с высокой горловиной и пальто.

Также она дополнила лук колготками и яркими ботильонами на каблуках и с цветочной вышивкой. Конечно же королева красоты сделала яркий макияж, укладку с локонами и завершила образе своей роскошной драгоценной короной из золота и жемчуга, а также лентой с надписью Miss Universe.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Getty Images

Как это происходило Виктория показала на своей странице в Instagram.

А еще днем ранее она появилась на мероприятии в Центре искусств Гари Надера, где ей вручили ключ от города, и это был ее первый выход в свет после победы. На Виктории в тот день было оригинальное платье без рукавов, но с ярким принтом.

Виктория Кьер Тейлвиг, "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Getty Images

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