В зеленом мини и жакете на голое тело: Злата Огневич в ярком образе снялась в фотосете

Певица продемонстрировала новый стильный лук из фотосета.
Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – продемонстрировала новый яркий образ из недавней фотосессии авторства Ira Nakhod.
Певица предстала перед объективом фотокамеры в зеленом жакете на голое тело и мини-юбке, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Наряд Злата дополнила туфлями на шпильках цвета весенней травы.
Аутфит Огневич дополнили африканские косички и красивый макияж. В ушах были длинные серьги.
Звезда чувственно позировала, демонстрируя свою нежность.
В посте певица поддержала подписчиков в сложившейся сейчас ситуации. Она посоветовала не паниковать и быть сильными.
"Тревожный чемодан собирать не буду, потому что нет такого размера, чтобы вместить родителей, всю семью, друзей, Украину, мой инструмент, мой дом и все достижения. Я остаюсь дома. Здесь. Дома. В Украине.
Очень прошу всех сохранять спокойствие и быть сильными. Паника – это лучший друг нашего врага и слабость. Обнимите родных и скажите себе: "Что бы там ни произошло — я справлюсь", — написала артистка.
В прошлый раз Огневич показала фотографии, на которые она предстала топлес.
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