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- Шоу-бизнес
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В зеленом мини от Saint Laurent: Линдсей Лохан похвасталась образом в Лас-Вегасе
Актриса Линдсей Лохан, которая начала свою карьеру еще ребенком, посетила фестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе.
В частности она посетила презентацию Disney Studios вместе с другими актерами, среди которых также можно было увидеть Джейми Ли Кертис, Зои Салдану и Флоренс Пью.
Линдсей Лохан появилась перед фотографами в коротком зеленом платье от Saint Laurent, которое украшали складки по всей длине. У него были длинные рукава и рюши. Дополнила этот наряд актриса также капроновыми колготками и черными слингбэками от Saint Laurent. На ее талии красовался золотой пояс-цепочка, а на шее медальон с именем ее сына.
Напомним, что также актриса посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая прошла в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе. На этом мероприятии она получила награду CinemaCon Vanguard Award, за свои достижения в кинематографе. Линдсей вышла на красную дорожку в элегантном черном платье с V-образным декольте и открытыми плечами от Jacquemus, которое носила с черными слингбэками Saint Laurent.