В зеленом мини от Saint Laurent: Линдсей Лохан похвасталась образом в Лас-Вегасе

Линдсей Лохан / © Getty Images

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В частности она посетила презентацию Disney Studios вместе с другими актерами, среди которых также можно было увидеть Джейми Ли Кертис, Зои Салдану и Флоренс Пью.

© Getty Images

Линдсей Лохан появилась перед фотографами в коротком зеленом платье от Saint Laurent, которое украшали складки по всей длине. У него были длинные рукава и рюши. Дополнила этот наряд актриса также капроновыми колготками и черными слингбэками от Saint Laurent. На ее талии красовался золотой пояс-цепочка, а на шее медальон с именем ее сына.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Напомним, что также актриса посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая прошла в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе. На этом мероприятии она получила награду CinemaCon Vanguard Award, за свои достижения в кинематографе. Линдсей вышла на красную дорожку в элегантном черном платье с V-образным декольте и открытыми плечами от Jacquemus, которое носила с черными слингбэками Saint Laurent.

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Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images