- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
В зеленом мини-платье со шпильками: адвокат Амаль Клуни выбрала смелый наряд для вечеринки
Амаль и Джордж весело вместе провели время на светском мероприятии.
Сначала 47-летняя Амаль Клуни заставила всех смотреть только на себя на красной дорожке «Золотого глобуса» в платье от Balmain, а затем привлекла все взгляды на вечеринке после церемонии.
Адвокат выбрала зеленый креативный наряд для официального афтепати организованного Netflix, которое состоялось в культовом ресторане Spago в Беверли-Хиллз. Британская юристка, которая также по совместительству и икона стиля, переоделась в мини-платье из коллекции Versace весна-лето 2022, с фирменными шпильками на животе, которые соединяли верх и низ наряда.
Свой образ Амаль также дополнила серьгами от Cartier с пантерами, своим помолвочным кольцом с огромным бриллиантом и золотыми туфлями от известного бренда Gianvito Rossi. В руке женщина держала небольшой золотой клатч, а волосы уложила в любимую прическу с элегантными локонами.