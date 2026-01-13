В зеленом мини-платье со шпильками: адвокат Амаль Клуни выбрала смелый наряд для вечеринки

Тед Сарандос, согенеральный директор Netflix, Николь Авант, Амаль Клуни и Джордж Клуни на вечеринке Netflix после церемонии вручения премии "Золотой глобус 2026" / © Getty Images

Сначала 47-летняя Амаль Клуни заставила всех смотреть только на себя на красной дорожке «Золотого глобуса» в платье от Balmain, а затем привлекла все взгляды на вечеринке после церемонии.

Джордж Клуни и Амаль Клуни на 83-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» / © Associated Press

Адвокат выбрала зеленый креативный наряд для официального афтепати организованного Netflix, которое состоялось в культовом ресторане Spago в Беверли-Хиллз. Британская юристка, которая также по совместительству и икона стиля, переоделась в мини-платье из коллекции Versace весна-лето 2022, с фирменными шпильками на животе, которые соединяли верх и низ наряда.

Джордж и Амаль Клуни (в винтажном Versace)Getty Images для Netflix / © Getty Images

Свой образ Амаль также дополнила серьгами от Cartier с пантерами, своим помолвочным кольцом с огромным бриллиантом и золотыми туфлями от известного бренда Gianvito Rossi. В руке женщина держала небольшой золотой клатч, а волосы уложила в любимую прическу с элегантными локонами.

