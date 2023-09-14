В зеленом наряде с разрезом до бедра: Сара Джессика Паркер пришла на вечеринку в соблазнительном платье

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 58-летняя актриса Сара Джессика Паркер - посетила летнюю вечеринку Ambassador Theater Group - крупной международной театральной организации, организованную ее генеральным директором Марком Корнеллом.

Мероприятие было проводилось в честь актрисы и ее мужа Мэтью Бродерика, а прошло в Кенсингтонском дворце, в Лондоне. Это был благотворительный вечер, на котором собирали средства для поддержки театральных артистов.

На мероприятии в свою честь Сара Джессика появилась в платье насыщенного зеленого цвета с длинными рукавами с разрезами и V-образным глубоким декольте от бренда Elie Saab.

У наряда также было много складок на юбке и верхней части платья. Акцентом стал очень высокий разрез на юбке, который демонстрировал ногу актрисы. Дополнила образ Паркер гламурными аксессуарами: небольшой сумкой со стразами и босоножками на каблуках с брошками от своего обувного бренда. Волосы она распустила и уложила в объемную прическу. Также на лице у звезды был насыщенный макияж.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Несколькими днями ренее Сара Джессика Паркер посетила ежегодную церемонию вручения премии Daily Front Row Fashion Media Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Тогда на публике она появилась в лавандовом кружевном платье от от бренда Oscar de la Renta.

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