В зеленом парике, кэтсьюте и красном пальто: пышнотелая Lizzo выступила в рождественском образе

34-летняя американская рэп-исполнительница умеет удивлять образами.
В преддверии Рождества во многих странах и городах сейчас проходят праздничные концерты, собирающие множество звезд. На одном из таких мероприятий на днях выступила и певица Lizzo.
Эпатажная звезда вышла на публику во время концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, в в ярко-зеленом кэтсьюте, напоминающий образ сказочного персонажа Гринча.
Свой эффектный концертный лук звезда дополнила зеленым маникюром со стразами, макияжем и зеленым париком.
Эффектности Lizzo во время шоу добавляло и красное пальто со стразами и белым мехом.
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