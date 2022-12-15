В зеленом парике, кэтсьюте и красном пальто: пышнотелая Lizzo выступила в рождественском образе

В преддверии Рождества во многих странах и городах сейчас проходят праздничные концерты, собирающие множество звезд. На одном из таких мероприятий на днях выступила и певица Lizzo.

Lizzo / Фото: Associated Press

Эпатажная звезда вышла на публику во время концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден, в в ярко-зеленом кэтсьюте, напоминающий образ сказочного персонажа Гринча.

Свой эффектный концертный лук звезда дополнила зеленым маникюром со стразами, макияжем и зеленым париком.

Lizzo / Фото: Associated Press

Эффектности Lizzo во время шоу добавляло и красное пальто со стразами и белым мехом.

Lizzo / Фото: Associated Press

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