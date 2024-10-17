В зеленом платье и синих мюлях: Сара Джессика Паркер показала новый образ на съемках сериала

59-летняя звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда продолжает сниматься в третьем сезоне сериала "И просто так…" - это шоу продолжение истории о Кэрри Брэдшоу и ее подругах.

Она была одета в этот раз в длинное зеленое платье с рукавами и декольте, которое носила в сочетании с синими мюлями с ремешками. Образ Паркер дополняли прическа с локонами, макияж и несколько украшений.

Кадр был сделан в перерыве между съемками, когда актриса передвигалась по площадке. Поэтому на ней был халат из вафельной ткани, а плече большой шоппер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Похоже, что в новом сезоне сериала Паркер решила быть очень яркой и оригинальной, ведь ранее она также не раз появлялась в луках розового цвета. Как-то папарацци подловили ее в платье-пальто с белыми пуговицами и рукавами, а также в оригинальном луке в оттенках бирюзы.

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