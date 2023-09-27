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В зеленом платье и трендовом тренче: Амаль Клуни под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
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В зеленом платье и трендовом тренче: Амаль Клуни под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Супруга Джорджа Клуни очаровала своим аутфитом.

Амаль Клуни - деловая женщина, поэтому случаи, когда ее можно увидеть на публике крайне редкие. Однако не стоит сбрасывать правозащитницу со счетов, ведь она уже давно зарекомендовала себя как икона стиля, хотя и редко попадает под прицел папарацци или выходит на красные дорожки.

На днях Амаль заметили в Нью-Йорке, куда она прибыла для визита к Генеральному секретарю ООН.

Образ адвокат выбрала минималистичный, поскольку на ней было зеленое платье миди и трендовый бежевый тренч. Также Амаль надела туфли из змеиной кожи, а в руке у нее была квадратная сумка с короткими ручками.

Амаль Клуни / © Getty Images
Амаль Клуни / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее она появилась на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сером аутфите.

Амаль Клуни / © Associated Press
Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
96
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