В зеленом платье и украшениях: 80-летняя Хелен Миррен в ярком образе продемонстрировала стройную фигуру

Хелен Миррен / © Getty Images

Реклама

Хелен Миррен посетила концерт King's Trust Carol 2025, который состоялся в церкви Святого Павла в Найтсбридже в Лондоне.

Для своего появления актриса выбрала яркий образ, в котором выглядела стройной и красивой. На ней было закрытое зеленое платье миди приталенного силуэта с длинными рукавами с драпировкой. Аутфит Хелен дополнила черными замшевыми ботильонами.

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, к платью прикрепила небольшую красную брошь, а на руках были часы, широкий серебряный браслет и кольцо с бриллиантом.

Реклама

Напомним, Хелен Миррен на фэшн-показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в сером костюме в полоску.