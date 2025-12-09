ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В зеленом платье и украшениях: 80-летняя Хелен Миррен в ярком образе продемонстрировала стройную фигуру

Актриса на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифра в паспорте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила концерт King's Trust Carol 2025, который состоялся в церкви Святого Павла в Найтсбридже в Лондоне.

Для своего появления актриса выбрала яркий образ, в котором выглядела стройной и красивой. На ней было закрытое зеленое платье миди приталенного силуэта с длинными рукавами с драпировкой. Аутфит Хелен дополнила черными замшевыми ботильонами.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, к платью прикрепила небольшую красную брошь, а на руках были часы, широкий серебряный браслет и кольцо с бриллиантом.

Напомним, Хелен Миррен на фэшн-показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в сером костюме в полоску.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie