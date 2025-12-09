- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
В зеленом платье и украшениях: 80-летняя Хелен Миррен в ярком образе продемонстрировала стройную фигуру
Актриса на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифра в паспорте.
Хелен Миррен посетила концерт King's Trust Carol 2025, который состоялся в церкви Святого Павла в Найтсбридже в Лондоне.
Для своего появления актриса выбрала яркий образ, в котором выглядела стройной и красивой. На ней было закрытое зеленое платье миди приталенного силуэта с длинными рукавами с драпировкой. Аутфит Хелен дополнила черными замшевыми ботильонами.
Миррен сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в виде цветов, к платью прикрепила небольшую красную брошь, а на руках были часы, широкий серебряный браслет и кольцо с бриллиантом.
Напомним, Хелен Миррен на фэшн-показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в сером костюме в полоску.