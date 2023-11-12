В зеленом платье с бантом на шее: Сальма Хайек блистала на гала-вечере в гламурном наряде с пайетками

Актриса решила не изменять любимому стилю в одежде и опять нарядилась в гламурное платье.
Голливудская звезда Сальма Хайек посетила благотворительный гала-концерт Baby2Baby, который состоялся в Калифорнии. Мероприятие славится тем, что ежегодно собирает вместе различных знаменитостей, которые жертвую деньги для поддержания детей из малообеспеченных семей и пострадавших от стихийных бедствий.
В этом году на мероприятии звезда появилась в темно-зеленом платье, полностью расшитом пайетками. Наряд имел высокую горловину и американскую пройму, а на шее его украшал большой бант с узлом.
Дополнила наряд знаменитость украшениями с изумрудами и бриллиантами, лаконичным маникюром, черными туфлями и макияжем изумрудного оттенка. Волосы стилисты Сальмы накрутили в легкие локоны и уложили в мальвинку, оставив несколько прядей ниспадать на ее лицо. Такая прическа придала образу романтичности
Актриса обожает наряды с блестками, стразами и пайетками и всегда выбирает подобные луки для своих появлений на светских мероприятиях. Например, в начале неделе Сальма блистала перед камерами в платье с россыпью пайеток от бренда Gucci.
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