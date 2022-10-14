В зеленом платье с одним рукавом: эффектная Виктория Бекхэм приехала в телестудию

Британский дизайнер Виктория Бекхэм приехала в Нью-Йорк для того, чтобы провести ряд мероприятий в поддержку своего бьюти-бренда. И посетила The Today Show, где пообщалась с ведущими Ходой Котб и Саванной Гатри.

На шоу Виктория приехала в зеленом платье из коллекции своего бренда Victoria Beckham VB Body. Это платье длины миди на одно плечо и с одним рукавом, которое отлично сидит на фигуре дизайнера и сочетается с прозрачными туфлями-лодочками с бордовыми носками.

Виктория Бекхэм на The Today Show / Фото: Getty Images

Собираясь на интервью Виктория сделала красивую укладку волнами, макияж глаз и немного подчеркнула губы. На шее у нее сверкала тонкая золотая цепочка с маленьким кулоном.

Днем ранее дизайнера запечатлели в Нью-Йорке по пути в офис Vogue, где Виктория дала интервью Анне Винтур.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На дизайнере было платье миди потрясающего изумрудного оттенка и довольно сложного фасона, которое она дополнила слингбэками от Saint Laurent и сумкой-мешком на длинной ручке.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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