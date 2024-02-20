В зеленом платье с одуванчиками: Лила Мосс на показе Burberry в Лондоне

Дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - 21-летняя Лила Мосс - посетила показ коллекции осень-зима 2024 Модного дома Burberry, которую бренд презентовал в Лондоне на Неделе моды.

Лила Мосс / Фото: Associated Press

Девушка надела на мероприятие наряд насыщенного темно-зеленого цвета - платье миди из двух видов ткани. Верхняя часть наряда была трикотажной и с длинными рукавами, а вот асимметричная юбка платья был из тонкое легкой ткани с принтом в виде одуванчиков.

Также Лила надела бордовые сапоги на каблуках, на которых был декор в виде серебристых молний, распустила волосы и сделала очень легкий макияж.

Лила Мосс / Фото: Associated Press

В показе Burberry принимала участие подруга и коллега матери Лилы - супермодель Наоми Кэмпбелл. 53-летняя женщина вышла на подиум в необычном оливковом платье-бюстье, которое полностью состояло из бахромы из нитей.

Показ коллекции Burberry осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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