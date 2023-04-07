В зеленом платье с принтом: стильная Анна Винтур на красной дорожке в Нью-Йорке

Ее образ был сдержанным, но в ярком цвете.
Британская журналистка, редактор американского издания Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды, 73-летняя Анна Винтур, посетила мероприятие в Нью-Йорке - церемонию вручения премии GQ Global Creativity Awards.
Для мероприятия она выбрала длинное зеленое платье-футляр из атласа, которое идеально сидело на ее фигуре. На наряде был крупный рисунок в виде закрытых бутонов тюльпанов, также очень интересный дизайн рукавов, ведь в зоне изгиба руки были специальные складки.
Еще у платья были карманы, а в его верхней и нижней частях акцентом стали полоски ткани в молочном цвете.
Лук журналистка дополнила солнцезащитными очками, оригинальным крупным колье и крокодиловыми сапогами.
Прическа у нее была традиционная - идеальное каре.
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