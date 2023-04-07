В зеленом платье с принтом: стильная Анна Винтур на красной дорожке в Нью-Йорке

Ее образ был сдержанным, но в ярком цвете.

Британская журналистка, редактор американского издания Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды, 73-летняя Анна Винтур, посетила мероприятие в Нью-Йорке - церемонию вручения премии GQ Global Creativity Awards.

Для мероприятия она выбрала длинное зеленое платье-футляр из атласа, которое идеально сидело на ее фигуре. На наряде был крупный рисунок в виде закрытых бутонов тюльпанов, также очень интересный дизайн рукавов, ведь в зоне изгиба руки были специальные складки.

Еще у платья были карманы, а в его верхней и нижней частях акцентом стали полоски ткани в молочном цвете.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

Лук журналистка дополнила солнцезащитными очками, оригинальным крупным колье и крокодиловыми сапогами.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

Прическа у нее была традиционная - идеальное каре.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

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