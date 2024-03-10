В зеленом платье с разрезом: дочь Майкла Джексона сверкнула ногами на красной дорожке

Девушка вышла в свет и продемонстрировала интересные наряд и аксессуары.

25-летняя дочь покойного певца Майкла Джексона - Пэрис Джексон - посетила 22-ю ежегодную вечеринку MPTF Night Before в Fox Studio Lot, которая состоялась 9 марта в Лос-Анджелесе.

Девушка выбрала для мероприятия платье оливкового оттенка с коричневыми и бежевыми вкраплениями, напоминающие акварельные разводы. Наряд был в бельевом стиле, имел оригинальная перекрученную бретельку и очень высокий разрез на юбке, который открывал ногу Пэрис.

Образ актриса дополнила бежевыми босоножками на каблуках, коричневой сумкой с короткой ручкой и множеством украшений на руках, среди которых мы заметили знаменитый браслет The Love от Cartier. Также она уложила волосы в роскошные объемные локоны сделала легкий макияж.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

А еще несколькими днями ранее Джексон проводила время на Неделе моды в Париже. Девушка попала под прицел папарацци, когда направлялась на показ британского бренда Stella McCartney, который презентовал коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

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