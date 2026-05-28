В зеленом платье с золотым декором: Дженнифер Лопес сияла на мероприятии в изысканном луке
Дженнифер Лопес посетила 25-й Международный латиноамериканский кинофестиваль в Лос-Анджелесе — вечер открытия состоялся в Китайском театре TCL в Голливуде.
Актриса появилась на публике в изысканном зеленом платье оттенка оливки, имевшем очень эффектные вырезы на талии и в зоне груди. Также ее платье украшал такой декор как крупные золотые цепи со стразами на шее и талии. На юбке был высокий разрез, открывавший ноги звезды.
Лопес дополнила образ сумкой-конвертом, босоножками на высоком каблуке и бомбером на молнии, который украшало много перьев.
Американская суперзвезда также сделала любимый яркий макияж и прическу с красиво уложенными волосами.
Днем ранее она также пришла в изысканном платье на премьеру своего нового фильма «Офисный роман» на Netflix в Лос-Анджелесе. Мировая премьера романтической комедии состоялась в культовом Египетском театре, где Лопес прошлась по красной дорожке вместе с коллегой по съемочной площадке Бреттом Голдштейном.