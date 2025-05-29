ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

В зеленом платье со шлейфом: дочь Кейт Уинслет посетила премьеру фильма "Финикийская схема"

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Миа Триплтон

Миа Триплтон / © Associated Press

24-летняя Миа Триплтон — дочь оскароносной звезды Кейт Уинслет — посетила презентацию фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона. В этой картине она сыграла одну из главных ролей.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в темно-зеленом шифоновом платье-бюстье со шлейфом и драпировками. Сбоку на талии платье украшал небольшой бант.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Образ Миа дополнила серебряными украшениями, лаконичной прической и ярким макияжем. Также актриса сделала маникюр бордовым цветом.

На красной дорожке она позировал вместе с коллегой Скарлетт Йоханссон, которая тоже исполнила одну из ролей в картине. Актриса выбрала яркое платье.

Миа Триплтон и Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Миа Триплтон и Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie