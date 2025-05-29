В зеленом платье со шлейфом: дочь Кейт Уинслет посетила премьеру фильма "Финикийская схема"

Миа Триплтон / © Associated Press

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24-летняя Миа Триплтон — дочь оскароносной звезды Кейт Уинслет — посетила презентацию фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона. В этой картине она сыграла одну из главных ролей.

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в темно-зеленом шифоновом платье-бюстье со шлейфом и драпировками. Сбоку на талии платье украшал небольшой бант.

Миа Триплтон / © Associated Press

Образ Миа дополнила серебряными украшениями, лаконичной прической и ярким макияжем. Также актриса сделала маникюр бордовым цветом.

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На красной дорожке она позировал вместе с коллегой Скарлетт Йоханссон, которая тоже исполнила одну из ролей в картине. Актриса выбрала яркое платье.

Миа Триплтон и Скарлетт Йоханссон / © Associated Press