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- Шоу-бизнес
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В зеленом платье со шлейфом: дочь Кейт Уинслет посетила премьеру фильма "Финикийская схема"
Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.
24-летняя Миа Триплтон — дочь оскароносной звезды Кейт Уинслет — посетила презентацию фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона. В этой картине она сыграла одну из главных ролей.
Девушка вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в темно-зеленом шифоновом платье-бюстье со шлейфом и драпировками. Сбоку на талии платье украшал небольшой бант.
Образ Миа дополнила серебряными украшениями, лаконичной прической и ярким макияжем. Также актриса сделала маникюр бордовым цветом.
На красной дорожке она позировал вместе с коллегой Скарлетт Йоханссон, которая тоже исполнила одну из ролей в картине. Актриса выбрала яркое платье.