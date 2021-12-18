В зеленой шубе и на каблуках: Крисси Тейген сходила на обед в Лос-Анджелесе

В зеленой шубе и на каблуках: Крисси Тейген сходила на обед в Лос-Анджелесе

Звезда решила в этом образе подчеркнуть щиколотки.

Еще на прошлой неделе модели и бизнесвумен Крисси Тейген проводила время с семьей в Нью-Йорке и появилась на нескольких интервью, а вчера опять была запечатлена в Лос-Анджелесе. Крисси ходила в ресторан Il Pastaio - излюбленному месту для обеда у знаменитостей.

На ней была надета длинная зеленая шуба из искусственного меха, джинсы с дырками на коленях и белая майка. Завершили наряд макияж, коричневая сумка и туфли с леопардовым принтом и завязками. Более того, Крисси решила повторить тренд 202о года и подчеркнуть щиколотки, обмотав завязки от босоножек поверх штанов.

Крисси Тейген / Getty Images

Впервые этот мини-тренд зародился на подиуме и был замечен на весенне-летних показах JW Anderson, Toga и Charlotte Knowles. Новый стилистический прием быстро подхватили модники со всего мира, свреди которых была Хейли Бибер и звезды street style.

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