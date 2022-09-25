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В зеленых гольфах и штанах ледерхозе: Арнольд Шварценеггер на Октоберфесте

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В зеленых гольфах и штанах ледерхозе: Арнольд Шварценеггер на Октоберфесте

Арнольд Шварценеггер / Фото: gettyimages.com

Легендарный "Терминатор", как известно родился в Австрии, возможно, поэтому он так органично смотрится в традиционном баварском костюме, который принято надевать на Октоберфест.

Из-за пандемии коронавируса знаменитый Октоберфест простоял на паузе с 2019 года. И вот, наконец, после двухлетнего перерыва он открылся.

В рамках Октоберфеста в этом году, как и ранее, проходит мероприятие Bits & Pretzels. Это трехдневная конференция для основателей и энтузиастов стартапов, среди спикеров которой международные и национальные основатели и инвесторы. 

В числе гостей фестиваля и конференции в этом году приехал знаменитый актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.  На Bits & Pretzels Арнольд появился, согласно фестивальной традиции в национальном баварском костюме, состоящем из кожаных штанов ледерхозе, зеленых гольф, рубашки с трикотажной жилеткой и традиционных ботинок. 

Арнольд Шварценеггер / © gettyimages.com
Арнольд Шварценеггер / Фото: gettyimages.com

Смотрелся "Терминатор" в этом наряде шикарно. 

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