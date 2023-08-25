В жакета и на высоких каблуках: стильную Дженнифер Лопес сфотографировали после деловой встречи

Знаменитость показала, как сделать образ для встречи гламурным.
Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци после деловой встречи в Лос-Анджелесе и выглядела она просто невероятно. На знаменитости был жакет шоколадного цвета, который она сочетала с белой легкой блузой.
У блузы были длинные рукава, манжеты которых выглядывали из под рукавов жакета, а также V-образное глубокое декольте.
Также Дженнифер надела трендовые джинсы-клеш от модного бренда ALC и босоножки на шпильках, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а в руке культовая сумка Hermes Birkin из замши, цвет которой сочетался с оттенком ее жакета. Шею звезда дополнила множеством цепочек и подвесок. На одном из украшений можно заметить имя ее мужа Бена.
Волосы Лопес уложила в объемную прическу и сделала свой любимый макияж в коричневой гамме. Деталями образа певица поделилась в Instagram.
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