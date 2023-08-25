В жакета и на высоких каблуках: стильную Дженнифер Лопес сфотографировали после деловой встречи

Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци после деловой встречи в Лос-Анджелесе и выглядела она просто невероятно. На знаменитости был жакет шоколадного цвета, который она сочетала с белой легкой блузой.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

У блузы были длинные рукава, манжеты которых выглядывали из под рукавов жакета, а также V-образное глубокое декольте.

Также Дженнифер надела трендовые джинсы-клеш от модного бренда ALC и босоножки на шпильках, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а в руке культовая сумка Hermes Birkin из замши, цвет которой сочетался с оттенком ее жакета. Шею звезда дополнила множеством цепочек и подвесок. На одном из украшений можно заметить имя ее мужа Бена.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Волосы Лопес уложила в объемную прическу и сделала свой любимый макияж в коричневой гамме. Деталями образа певица поделилась в Instagram.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (19 фото)