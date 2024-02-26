В жакете без белья и в мини-юбке: Натали Портман блистала на красной дорожке

42-летняя актриса и звезда фильма "Май, декабрь", вышла на дорожку в красном костюме из весенне-летней коллекции Balmain 2024. Ее наряд состоял из короткого жакета, украшенного розами и миниатюрной юбки с большими карманами на которых также розы.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Лук свой звезда дополнила остроносыми босоножками на каблуках красного цвета и маленьким золотым клатчем. У нее был светлый аккуратный маникюр, на запястье тонкий золотой браслет, в ушах серьги-кольца и легкий макияж на лице. Волосы Натали собрала в хвост.

Натали Портман / Фото: Associated Press

На дорожке Портман появилась с режиссером фильма "Май декабрь" —Тоддсом Хейнсом. Он прикрывал зону декольте Натали, так как под ее жакетом не было бюстгальтера, а она при этом весело улыбалась.

Тоддс Хейнс и Натали Портман / Фото: Associated Press

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