В жакете-болеро и длинной юбке: Элизабет Олсен сияла на церемонии награждения

Наряд актрисы выделялся из-за непривычно короткого жакета.
В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, который проводился по случаю вручения наград National Board of Review Awards. Мероприятие в этом году было юбилейным, ведь награды на нем вручаются уже 95 лет.
Одной из приглашенных звезд была актриса Элизабет Олсен. 34-летняя звезда выбрала для этого мероприятия образ от бренда Thom Browne, который выделялся необычностью.
Дело в том, что на Олсен был белый корсет и длинная черная шелковая юбка с разрезами на подоле. Также она надела укороченный жакет-болеро с одной пуговицей.
Образ актрисы дополнил макияж в коричневой гамме и укладка, а вот ярким акцентом стал красный маникюр.
Кроме Элизабет это мероприятие посетила и актриса Джессика Честейн. Оскароносная звезда появилась перед камерами в фиолетовом платье от бренда Vivienne Westwood, которое привлекло внимание из-за внушительного декольте.
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