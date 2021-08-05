В жакете цвета фуксии: гламурная Эшли Грэм сверкнула пышным бюстом

33-летняя модель plus-size продемонстрировала поклонникам яркий модный лук.

Беременная во второй раз Эшли Грэм опубликовала в Instagram новые снимки в ярком образе. Модель предстала в модном жакете цвета фуксии и черном бюстгальтере или топе (точно не видно). Она продемонстрировала на камеру свой пышный сексуальный бюст.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Аутфит модель plus-size дополнила небрежным пучком с выпущенными прядями спереди и макияжем с акцентом на бирюзовых стрелках. Ее шею украшали золотые широкие цепочки. Уши Грэм украсила серьгами с драгоценными камнями.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

"Единственное, что более гламурно, чем этот образ, - это умение писать гламурно", - подписала снимки Эшли.

Ранее Грэм продемонстрировала беременный живот с разных ракурсов. На одном из фото она позировала в черном слитном купальнике.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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Эшли Грэм во время второй беременности (6 фото)

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