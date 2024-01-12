В жакете, джинсах и кедах: Эмма Стоун сходила на баскетбол

35-летняя звезда посетила игру между «Лос-Анджелес Лейкерс" и «Финикс Санз" в Лос-Анджелесе. Стоун была в белом топе, черном жакете и широких синих джинсах и обута в кеды.

Свой повседневный образ актриса дополнила черной бейсболкой, несколькими серьгами в ушах в том числе и с бриллиантами, украшением в виде цепи на шее, и надела несколько золотых колец на пальцы. Макияжа на ее лице почти не было, а маникюр был выполнен в бордовых оттенках.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Многие звезды любят посещать баскетбольные матчи. Ранее мы показывали фото Ким Кардашьян, когда она сводила своего старшего сына на игру этих же команд.

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