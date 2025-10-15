ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

В жакете, джинсах и с галстуком: стильная Дженнифер Лопес сходила на шоу

Звезда рассказала на шоу о драматическом мюзикле "Поцелуй женщины-паука", в котором она сыграла главную роль.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес побывала на шоу Говарда Стерна в студии SiriusXM в Нью-Йорке. Там поп-дива появилась в стильном луке.

На ней был черно-белый жакет, джинсовая рубашка и джинсы с поясом с металлической пряжкой. Изюминкой образа стал черный галстук с рельефной текстурой — получилось довольно интересное сочетание с денимом.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

У Лопес была ровная укладка, насыщенный макияж с коричнево-бордовым карандашом-контуром на губах, нюдовый маникюр, массивные очки-авиаторы на лице и жемчужные серьги с цветами в ушах.

Напомним, Дженнифер Лопес запечатлели в элегантном красном наряде от Dior во время съемок в новом фильме «Последняя миссис Перриш».

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie