В жакете и джинсах: Дженнифер Лопес сходила на ярмарку с 16-летней дочерью Эммой

Американская поп-звезда и актриса Дженнифер Лопес, несмотря на любопытные взгляд окружающих, решила сходить на шопинг с 16-летней дочерью Эммой.
Вместе они сходили на ярмарку в Лос-Анджелесе. Что именно купили мама и дочь, неизвестно, но ушли они оттуда с пакетами, которые несла в руке Дженнифер.
Одета суперзвезда была, как всегда, стильно и эффектно. Даже для такого просто похода на ярмарку она надела очень высокие каблуки, также на ней были джинсы клеш синего цвета, черная футболка и клетчатый жакет. Дополнила она образ также стильными солнцезащитными очками от Bausch & Lomb и любимой сумкой Birkin от бренда Hermes. Сумка у нее была черной и из текстурной кожи.
Юная Эмма же надела футболку, на которой был изображен постер к фильму "Мой личный штат Айдахо" 1991 года, где сыграл Киану Ривз и Ривер Феникс. Дополнила образ дочь звезды шортами, кроссовками от Onitsuka Tiger и белыми носками. На спине у нее был рюкзак в виде плюшевой игрушки, на голове кепка, а шее - наушники.
На шопинг они вместе ходят очень часто. Недавно Дженнифер и Эмму видели вместе в Париже, куда Лопес отправилась после роскошного появления на Met Gala в Нью-Йорке.
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