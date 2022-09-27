В жакете и джинсах-клеш: Дженнифер Энистон запечатлели на съемках нового сезона сериала "Утреннее шоу"

53-летняя актриса Дженнифер Энистон попала под прицел фотографов во время работы на съемочной площадке.

Актриса была запечатлена на съемках сериала "Утреннее шоу", которые сейчас проходят в Нью-Йорке. Одела Энистон была в черную водолазку, короткий черный жакет, синие джинсы-клеш и обута в остроносые замшевые сапоги на каблуках черного цвета.

У Дженнифер была ее фирменная укладка, за которую уже много лет отвечает ее неизменный стилист по волосам Крис МакМиллан. Также Джен была в очках и с дневным макияжем в натуральных оттенках.

Энистон не только прогуливалась по улицам Нью-Йорка во время съемок, но и была за рулем роскошного автомобиля Porsche Targa.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Напомним, сейчас проходят съемки третьего сезона сериала "Утреннее шоу". Так как съемки стартовали в августе 2022-го логично ожидать выход нового сезона в 2023 году, говорят, примерно осенью. В сериале снимаются две главные героини - Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, играя роли всеобщих любимиц и заклятых врагов, являясь ведущими утренних новостей.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Кстати, а вы знали, что Дженнифер Энистон покупает дом у Опры Уинфри за 14,8 млн долларов в Монтессито и скоро станет соседкой Меган и Гарри.

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон / Фото: Instagram Риз Уизерспун

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