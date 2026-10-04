В жакете и джинсах с широкими подворотами: беременная Энн Хэтэуэй позировала в объятиях красавца-актера

Джош Гартнетт и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй появилась в студии SiriusXM в Нью-Йорке, где рассказала о своем новом фильме «Верити». Ей составил компанию коллега Джош Хартнетт, с которым они сыграли главные роли в картине. Перед камерами актеры мило позировали, обнимая друг друга и улыбаясь.

Для выхода Энн выбрала черный жакет с атласными шалевыми лацканами, который надела поверх черного топа с круглым вырезом. Сдержанный верх она сочетала с синими джинсами свободного кроя с широкими подворотами.

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Джош Хартнетт и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Обута актриса была в золотистые босоножки на каблуках. Шею она украсила черно-белым ожерельем с камнями в виде змеи, уши — серьгами, а на руке сияло кольцо.

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Хэтэуэй сделала прическу с мягкими локонами и макияж с нюдовым блеском на губах. Образ завершили темный педикюр и нюдовый маникюр.

Джош был одет в светло-серый свитер, черные брюки и темно-коричневые кожаные ботинки.

«Верити» — психологический триллер режиссера Майкла Шоуолтера, снятый по одноименному бестселлеру Коллин Гувер. Энн сыграла писательницу Верити Кроуфорд, а Джош — ее мужа Джереми. Еще одну главную роль исполнила Дакота Джонсон.

По сюжету писательница Лоуэн Эшли, которую играет Джонсон, переезжает в поместье семьи Кроуфордов, чтобы завершить серию книг «Верити», которая после травмы не может работать. Там она находит жуткие автобиографические записи хозяйки. Пытаясь разобраться в семейных тайнах, Лоуэн становится все труднее отличить правду от вымысла, а влечение к Джереми только запутывает ситуацию.

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Фильм «Верити» можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

Напомним, Энн Хэтэуэй в черном платье с открытыми плечами и драгоценном колье в виде змеи пришла на шоу Джимми Фэллона.

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