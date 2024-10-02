В жакете и кружевном бюстгальтере: Рози Хантингтон-Уайтли сверкнула подкачанным прессом

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – стала главной звездой нового выпуска PORTER magazine.

На обложке журнала она позировала в черных широких брюках Jil Sander и жакете Dries Van Noten, надетом на кружевной бюстгальтер Dolce&Gabbana. Невозможно не заметить кубики пресса на животе модели – не зря она много времени уделяет занятиям спортом.

Также во время съемки Рози примерила и другие темные образы, которые состояли из одежды от Wardrobe.NYC, созданной в коллаборации с самой моделью.

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В интервью журналу она рассказала о своей семейной жизни, о прокладывании собственного пути, становлении своей карьеры и уверенности в себе.

"С возрастом я чувствую меньше необходимости доказывать людям свою состоятельность. Я чувствую себя довольно хорошо, зная, кто я. Пару лет назад я была в совершенно ином состоянии ума — и у всех бывают периоды, когда мы чувствуем себя нехорошо, но такие моменты нужны, чтобы ценить, когда все становится лучше", - говорит Хантингтон-Уайтли и отмечает, что сейчас, в свои 37 лет, она чувствует себя лучше, чем когда-либо за последние годы.

"Я чувствую себя счастливой, что увидела всю широту индустрии, потому что, когда я начинала, я ездила в метро, с портфолио и каблуками в сумке, проходила кастинги с 200 девушками, добиралась из ниоткуда и среди ночи, садилась в машины со странными водителями, меня отправляли домой со съемок, потому что я была слишком "здоровой" или "слишком полной", — вспоминает модель.

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли в стильном луке посетила вечеринку по случаю презентации бьюти-средств по уходу за кожей, которая состоялась в музее Тейт Модерн в Лондоне. Модель надела стильный черный комбинезон с высокой горловиной, широкими брюками, обнаженной спиной и одним обнаженным плечом.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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