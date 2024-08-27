В жакете и мини-юбке: Дженна Ортега прибыла на Венецианский кинофестиваль

В этом году кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

21-летняя актриса Дженна Ортега - звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" о семье Адамс - прилетела в Италию. Девушку сфотографировали в Венеции, куда она прибыла на ежегодный кинофестиваль.

Для актрисы это будет дебют на этом знаменитом и почитаемом мероприятии, а все потому что фильмом-открытием мероприятием стала работа режиссера "Битлджус Битлджус" Тима Бертона, в котором Дженна сыграла одну из главных ролей.

На девушке был наряд в стиле преппи - клетчатый удлиненный жакет и мини-юбка бежевого цвета, которые она носила в сочетании с красной майкой и лоферами от винного оттенка. Также через плече у актрисы висела большая черная сумка, а на глазах были солнцезащитные очки.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

В образе в подобном стиле актриса уже появлялась на публике. В наряде в стиле преппи и с эксклюзивной сумкой в виде книги от Ozias Custom Bag Дженну сфотографировали в Нью-Йорке папарацци.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Также отметим, что в преддверии дебюта в Венеции с ее участием вышел музыкальный плим Сабрины Карпентер. В этом видео было много отсылок к культовым фильмам ужасов, а именно картине 1992 году "Смерть ей к лицу", которая вышла во время, когда Дженна и Сабрина еще даже не родились.

Читайте также:

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (6 фото)