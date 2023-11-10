В жакете и мини-юбке: Лили-Роуз Депп на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

24-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа выглядела стильно и была в твидовом костюме персикового цвета от Дома Chanel. На ней был короткий жакет, под которым был белый топ, и миниатюрная юбка. В руках актриса держала маленькую сумку тоже от Chanel, подобранную в тон наряду.

Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы, которые немного накрутила локонами. А ее ногти были накрашены лаком, подобранным в тон ее наряду. Обута Лили была в белые туфли-слингбэки на устойчивых каблуках.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе и было посвящено чествованию начинающих женщин-режиссеров.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Отметим, Лили-Роуз давно не появлялась на публике. В прошлый раз мы видели ее на вечеринке в Каннах, где звезда появилась в черном платье-сетке.

Читайте также: