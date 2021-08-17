В жакете и необычных брюках: стильная Кристина Хендрикс на вечеринке в Калифорнии

В жакете и необычных брюках: стильная Кристина Хендрикс на вечеринке в Калифорнии

Знаменитость выбрала классический наряд для своего выхода, который разбавила аксессуарами.

Звезда сериала "Безумцы" - 46-летняя Кристина Хендрикс, попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла из своей машины. Актриса была одета в темный жакет с цветочным рисунком, который сочетала с широкими брюками, белой футболкой и клатчем. Обула Кристина босоножки золотистого цвета и завершила ансамбль объемной укладкой, солнцезащитными очками и маской.

Такой наряд актриса выбрала для вечеринки в честь Дня индульгенции, устроенной продюсером Дженнифер Кляйн в Брентвуде.

Кристина Хендрикс / Getty Images

Также вечеринку посетила Дженнифер Лопес и ее 13-летняя дочь Эмма. Подросток была очень стильно одета и немного удивила своим новым цветом волос.

Дженнифер Лопес и Эмма Энтони / Getty Images

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