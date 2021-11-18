В жакете и рваных джинсах: Леди Гага попала под прицел фотографов в Нью-Йорке

Певица и актриса была запечатлена репортерами.

На днях в этом городе состоялась премьера фильма "Дом Гуччи", в котором Леди Гага сыграла роль бывшей жены Маурицио Гуччи – Патрицию. В тот вечер на дорожку артистка вышла в потрясающем платье с откровенным декольте от Armani Prive, дополнив образ украшениями от Tiffany & Co.

Леди Гага / Associated Press

Также читайте Смело и роскошно: Леди Гага впечатлила смокингом с прозрачными вставками и камнями

В обычной жизни Леди Гага, конечно, выглядит скромнее. В этот день в Нью-Йорке звезда попала под прицел фотографов в черной футболке с принтом, удлиненном жакете в тонкую полоску и черных обтягивающих джинсах с дырками на коленях. Аутфит она дополнила массивной обувью на гигантской платформе и шнуровке, а также белой сумкой с розовым платком, завязанным на ней. Макияж у Леди также был насыщенный, а волосы распущены.

Леди Гага / Getty Images

Читайте также:

Премьера фильма "Дом Гуччи" в Лондоне (13 фото)