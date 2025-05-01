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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

В жакете и топе: 75-летний модельер Вера Вонг вышла на красную дорожку

Американский модельер посетила гала-концерт по фигурному катанию в Гарлеме в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Для Веры Вонг это особенное мероприятие, поскольку она сама фигуристка в прошлом. Учась в средней школе, она тренировалась в парном катании и участвовала в соревнованиях по фигурному катанию в 1968 году в США.

На мероприятии она появилась в луке черного цвета, который включал длинную юбку и жакет. Также она носила большие солнцезащитные очки Gucci и в руке держала сумку от Alaïa.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Затем она сняла жакет и продемонстрировала, что также на ней топ.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Подобный лук 75-летняя звезда носит не впервые. Также в черном топе она появилась на красной дорожке церемонии BAFTA Film Awards.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
164
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