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- Шоу-бизнес
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В жакете и топе: 75-летний модельер Вера Вонг вышла на красную дорожку
Американский модельер посетила гала-концерт по фигурному катанию в Гарлеме в Нью-Йорке.
Для Веры Вонг это особенное мероприятие, поскольку она сама фигуристка в прошлом. Учась в средней школе, она тренировалась в парном катании и участвовала в соревнованиях по фигурному катанию в 1968 году в США.
На мероприятии она появилась в луке черного цвета, который включал длинную юбку и жакет. Также она носила большие солнцезащитные очки Gucci и в руке держала сумку от Alaïa.
Затем она сняла жакет и продемонстрировала, что также на ней топ.
Подобный лук 75-летняя звезда носит не впервые. Также в черном топе она появилась на красной дорожке церемонии BAFTA Film Awards.