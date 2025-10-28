В жакете, коротких шортах и балетках: Серена Уильямс на мероприятии в Испании

Серена Уильямс / © Getty Images

Реклама

Серена Уильямс во время своей поездки в Испанию встретилась с общественностью во дворце выставок и конгрессов в Овьедо, Астурия. Эта встреча состоялась за день до того, как она получила спортивную награду "Принцессы Астурийской".

Серена появилась в интересном образе. На ней был костюм цвета бургунди, который состоял из классического однобортного жакета и мини-шортов, и белая блузка. Наряд экс-теннисистка скомбинировала с бежевыми лакированными балетками.

Серена Уильямс / © Getty Images

Уильямс сделала укладку с локонами, макияж с блеском на губах и коричневый маникюр.

Реклама

Напомним, Серена Уильямс на мероприятии бренда Gucci в Милане появилась в черном платье с прозрачными рукавами и перьями.