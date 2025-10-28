- Дата публикации
В жакете, коротких шортах и балетках: Серена Уильямс на мероприятии в Испании
44-летняя экс-теннисистка выбрала для своего появления на мероприятии классический жакет и мини-шорты.
Серена Уильямс во время своей поездки в Испанию встретилась с общественностью во дворце выставок и конгрессов в Овьедо, Астурия. Эта встреча состоялась за день до того, как она получила спортивную награду "Принцессы Астурийской".
Серена появилась в интересном образе. На ней был костюм цвета бургунди, который состоял из классического однобортного жакета и мини-шортов, и белая блузка. Наряд экс-теннисистка скомбинировала с бежевыми лакированными балетками.
Уильямс сделала укладку с локонами, макияж с блеском на губах и коричневый маникюр.
Напомним, Серена Уильямс на мероприятии бренда Gucci в Милане появилась в черном платье с прозрачными рукавами и перьями.