Шоу-бизнес
128
1 мин

В жакете, коротких шортах и балетках: Серена Уильямс на мероприятии в Испании

44-летняя экс-теннисистка выбрала для своего появления на мероприятии классический жакет и мини-шорты.

Алина Онопа
Серена Уильямс

Серена Уильямс / © Getty Images

Серена Уильямс во время своей поездки в Испанию встретилась с общественностью во дворце выставок и конгрессов в Овьедо, Астурия. Эта встреча состоялась за день до того, как она получила спортивную награду "Принцессы Астурийской".

Серена появилась в интересном образе. На ней был костюм цвета бургунди, который состоял из классического однобортного жакета и мини-шортов, и белая блузка. Наряд экс-теннисистка скомбинировала с бежевыми лакированными балетками.

Серена Уильямс / © Getty Images

Серена Уильямс / © Getty Images

Уильямс сделала укладку с локонами, макияж с блеском на губах и коричневый маникюр.

Напомним, Серена Уильямс на мероприятии бренда Gucci в Милане появилась в черном платье с прозрачными рукавами и перьями.

128
