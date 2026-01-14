- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 81
- 1 мин
В жакете на голое тело: актриса Роуз Бирн посетила гала-церемонию в оригинальном образе
Актриса выбрала классический образ от Armani.
После победы на «Золотом глобусе» актриса Роуз Бирн посетила еще одно мероприятие — гала-церемонию вручения премий Национального совета кинокритиков в Нью-Йорке.
Она пришла на мероприятие не в вечернем платье, а в костюме с зауженными брюками из бархата и приталенном жакете в мелкую белую крапинку. Носила с этим ансамблем актриса абсолютно прозрачную блузу, которую на горловине украшал бархатный бант.
Этот образ Роуз был из коллекции Giorgio Armani Privé, которую покойный модельер Джорджио Армани презентовал публике в Париже накануне своего 91-го дня рождения.
Кстати, на «Золотом глобусе» Роуз ошеломила всех своим платьем, ведь она скопировала образ Киры Найтли из фильма «Искупление» 2007 года.