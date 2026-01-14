В жакете на голое тело: актриса Роуз Бирн посетила гала-церемонию в оригинальном образе

Роуз Бирн / © Associated Press

Реклама

После победы на «Золотом глобусе» актриса Роуз Бирн посетила еще одно мероприятие — гала-церемонию вручения премий Национального совета кинокритиков в Нью-Йорке.

Она пришла на мероприятие не в вечернем платье, а в костюме с зауженными брюками из бархата и приталенном жакете в мелкую белую крапинку. Носила с этим ансамблем актриса абсолютно прозрачную блузу, которую на горловине украшал бархатный бант.

Роуз Бирн / © Associated Press

Этот образ Роуз был из коллекции Giorgio Armani Privé, которую покойный модельер Джорджио Армани презентовал публике в Париже накануне своего 91-го дня рождения.

Реклама

Роуз Бирн / © Associated Press

Кстати, на «Золотом глобусе» Роуз ошеломила всех своим платьем, ведь она скопировала образ Киры Найтли из фильма «Искупление» 2007 года.