В жакете на голое тело: американская модель блеснула сексуальным декольте на улицах Лос-Анджелеса

К объективам папарацци в Лос-Анджелесе попала американская модель и рестлер Барби Бланк. Девушка продемонстрировала деловой образ с пикантным акцентом.

На Барби был черный костюм в полоску из стразов, состоявший из жакета и широких брюк. Бланк надела жакет на голое тело, поэтому ее декольте выглядело откровенно и сексуально.

Барби Бланк / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила черными лакированными туфлями и черным клатчем. Барби сделала прическу с высоким пучком, выпустив спереди пряди, макияж в нюдовых оттенках и украсила уши элегантными длинными серьгами с камнями. Длинный молочный маникюр и кольцо с массивным бриллиантом завершили ее лук.

К слову, Барби Бланк получила популярность благодаря выступлениям в федерации рестлинга WWE под именем Келли Келли. До прихода в рестлинг Бланк занималась гимнастикой и чирлидингом, изучала журналистику, работала моделью в Venus Swimwear и Hawaiian Tropic.

Напомним, недавно британская модель и визажист Лотти Томлинсон появилась на премьере фильма в Лондоне в черном полупрозрачном обтягивающем платье и без белья.

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