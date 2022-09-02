В жакете на голое тело, брюках с разрезами и длинным маникюром: американская дрэг-квин в Венеции

На Венецианский кинофестиваль приехала дрэг-квин и участница 7 сезона RuPaul's Drag Race (американское конкурсное реалити-шоу, в котором ведущий Ру Пол ищет самую эффектную дрэг-квин) - Miss Fame (сценический псевдоним Куртиса Дам-Миккельсена).

Она выглядело эфффектно. Miss Fame сочетала черный жакет, который надела на голое тело, черный корсет и экстравагантные брюки с высокой посадкой и разрезами.

Miss Fame / Фото: Getty Images

Красотка продемонстрировала свою татуировку в виде цветов на груди.

Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках и очками. К жакету дрэг-квин прикрепила золотую брошь. Укладка и длинный перламутровый маникюр завершил образ Miss Fame.

Напомним, выходы дрэг-квин всегда яркие и запоминающиеся. Победительница 10-ого сезона RuPaul's Drag Race – Aquaria попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в роскошном аутфите.

На ней было "голое" платье-сетка, расшитое стразами и камнями, с бахромой. Aquaria сверкнула на камеры сосками и нюдовыми трусами с высокой талией. Aquaria сделала себе объемную прическу, яркий насыщенный макияж с длинными и пышными ресницами, а также зеленый длинный маникюр. В ушах у нее были изумрудные серьги.

Aquaria / Фото: Getty Images

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